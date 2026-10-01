Путин рассказал о последствиях цифрового тоталитаризма

14 сентября зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о возможных катастрофах из-за ИИ. Он отметил, что программный продукт с продвинутой версией ИИ может использоваться для управления крупным производством или транспортным узлом. Ошибка такой системы, считает он, способна привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС.