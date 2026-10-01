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Путин рассказал о последствиях цифрового тоталитаризма

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цифровой тоталитаризм при развитии искусственного интеллекта с течением времени будет мрачным примером тоталитарного прошлого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в НЦ «Россия».

«Цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – сказал он.

Путин отметил, что эксперты все чаще с тревогой говорят, что распространение ИИ может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю через использование кем-то настроенных алгоритмов. 

По его словам, миру еще предстоит научиться жить и работать с ИИ. «Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было», – подчеркнул президент.

14 сентября зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о возможных катастрофах из-за ИИ. Он отметил, что программный продукт с продвинутой версией ИИ может использоваться для управления крупным производством или транспортным узлом. Ошибка такой системы, считает он, способна привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС.

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