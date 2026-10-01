Главные заявления Путина о выживании, цифровом тоталитаризме и правилах войны

Главные заявления Путина о выживании, цифровом тоталитаризме и правилах войныПрезидент выступил с речью на дискуссионном клубе «Валдай»
- О поворотном моменте и новом мироустройстве
- О конфликтах и реформе ООН
- Об уроках СССР, доверии Западу и Украине
- О технологиях и цифровом тоталитаризме
- О ядерном оружии и эскалации
- О перспективах нации и Евразии
Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в национальном центре «Россия». Глава государства заявил о решающем поворотном моменте, необходимости договариваться о принципах нового мироустройства, рисках продолжения конфликтов и опасности цифрового тоталитаризма. Он также коснулся уроков распада СССР, реформы ООН и роли Евразии. «Ведомости» собрали основные тезисы его выступления.
О поворотном моменте и новом мироустройстве
Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, и дело не только в политике. Перемены происходят во всех областях: от технологий до социальной структуры, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики.
«В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме», — сказал он.
Президент выразил убеждение, что всем – Востоку и Западу, Северу и Югу – рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства. Он также заявил, что по мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному и справедливому многополярному порядку.
«Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев? Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывание человечества к грани выживания, избежать непоправимого», – сказал Путин.
О конфликтах и реформе ООН
Путин предупредил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно. Тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься прежде всего о том, как сохранить глобальный мир и безопасность.
Президент отметил, что созданные после 1945 г. международные институты не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI в. По его словам, некоторые организации сейчас не сокращают риски, а порой провоцируют их в интересах одной или группы стран. Он указал на непропорционально большое влияние стран Запада в ООН, что приводит к дисбалансу.
Россия поддерживает справедливую реформу организации, но это невозможно без консенсуса, который сейчас труднодостижим. Реформа, по его мнению, включает не только расширение Совбеза, но и новое содержание работы.
Об уроках СССР, доверии Западу и Украине
Путин заявил, что слепое доверие к западным партнерам и вера в «джентльменские соглашения» сыграли разрушительную роль в судьбе СССР. Он обвинил позднее советское руководство в наивности и беспечности.
«Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные – перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно, большую долю от советского наследия», – сказал президент.
Развал СССР он назвал настоящей трагедией для десятков миллионов людей. По его словам, после распада на Западе взяли верх силы, которые не горели желанием встать на путь европейского сотрудничества. Несмотря на многолетние попытки России стать частью западной цивилизации, ее пытались развалить.
Путин также заявил, что не Россия начала воевать, а с ней начали воевать, поощряя национализм на Украине. Он перечислил действия, которые, по его мнению, привели к конфликту: поддержка радикалов в Киеве, накачивание режима вооружениями, планы военного освоения территорий НАТО.
О технологиях и цифровом тоталитаризме
Президент отметил, что технологии открывают фантастические перспективы, но одновременно выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения. Он предупредил об опасности цифрового тоталитаризма.
Он также напомнил об истории советского офицера Станислава Петрова, который в 1983 г. интуитивно не запустил ракеты в ответ на ложный сигнал. «Будь на его месте искусственный интеллект – все сложилось бы совсем иначе», – уверен президент.
О ядерном оружии и эскалации
Путин предупредил, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех. В основе эскалации, по его словам, лежат высокомерие и самоуверенность. Он напомнил о рисках применения ядерного оружия.
«Если ружье в начале спектакля висит на стене, оно обязательно должно выстрелить», – сказал президент.
Он также отметил, что цифровизация и автоматизация войны ведут к дегуманизации и одичанию человечества. По его мнению, настал момент вновь поднять вопрос о военном международном праве. При этом Путин подчеркнул, что российские военные никогда первыми не атаковали объекты гражданской инфраструктуры противника.
«Иллюзий нет, войны были всегда, есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут, это неотъемлемая часть человечества», – сказал Путин.
О перспективах нации и Евразии
Путин также сказал, что нации нужна перспектива, а истинное величие государства – идти в ногу со временем или опережать его.
«Без будущего прошлое теряет смысл. Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия», – заключил он.
Президент заявил, что «наш дом – это Евразия», и от того как удастся обустроить регион, зависит многое на международной арене. Идея Большого евразийского партнерства приобретает особое значение. Он напомнил, что на прошлой неделе началась предметная работа над Евразийской хартией многополярности и многообразия.
Президент заявил, что нужно верить в лучшее будущее и делать все, чтобы оно наступило. «Есть риск, что учиться по новым учебникам истории будет некому, да и учебников новых не появится», – предупредил президент.