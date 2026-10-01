Главные заявления Путина о выживании, цифровом тоталитаризме и правилах войны

Президент отметил, что созданные после 1945 г. международные институты не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI в. По его словам, некоторые организации сейчас не сокращают риски, а порой провоцируют их в интересах одной или группы стран. Он указал на непропорционально большое влияние стран Запада в ООН, что приводит к дисбалансу.