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Путин заявил, что не Россия начала воевать, а с ней

Антон Потоков
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Россия не начинала конфликт, а военные действия были начаты против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Знаю, что у части экспертного сообщества возникает вопрос: "Вот, Россия говорит о мире, а сама начала войну". Я много раз на этот счет уже высказывался, скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин.

29 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия использует грубую силу на Украине, чтобы подавить прямую угрозу для себя. «Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры <...>, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам», – ответил Лавров на вопрос журналиста BBC о различии между грубой и мягкой силой.

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