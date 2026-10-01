Путин заявил о начале работы над Евразийской хартией многополярности

Глава МИДа отметил, что при подготовке инициативы учитывались рост многополярности в международных отношениях и необходимость реагировать на распространение и эскалацию конфликтов в Евразии. По его словам, для обеспечения предсказуемого развития региона необходимо объединить максимально широкий круг государств, готовых выработать взаимоуважительные и взаимовыгодные принципы сосуществования.