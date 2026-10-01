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Путин заявил о начале работы над Евразийской хартией многополярности

Ведомости
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о начале работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия. Об этом он сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» в Москве.

По словам Путина, в условиях мировой нестабильности идея Большого Евразийского партнерства приобретает особую актуальность.

«Единственное, что нужно Евразии, – это неделимая безопасность, отсутствие угроз и прочный мир», – подчеркнул президент.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участникам Евразийской хартии предлагается одобрить совместное заявление, которое официально зафиксирует начало работы над ее текстом. Инициатива предполагает формирование новой архитектуры евразийской безопасности как основы для мирного развития государств континента.

Глава МИДа отметил, что при подготовке инициативы учитывались рост многополярности в международных отношениях и необходимость реагировать на распространение и эскалацию конфликтов в Евразии. По его словам, для обеспечения предсказуемого развития региона необходимо объединить максимально широкий круг государств, готовых выработать взаимоуважительные и взаимовыгодные принципы сосуществования.

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