Путин заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира

Путин заявил о решающем поворотном моменте в развитии мираМасштаб перемен просто огромен
Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в НЦ «Россия».
«Масштаб перемен просто огромен. Неслучайно сейчас так много споров о будущем», – добавил Путин. Он также отметил, что всем странам – востоку и западу, северу и югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве.
Президент подчеркнул, что перед Россией сегодня стоят другие задачи – достаточно острые. По его словам, многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются. Путин также заявил, что меняется вся наша жизнь.
«Человечество еще не осознало калибр нынешних вызовов», – подчеркнул Путин.
Пресс-секретарь президента, анонсируя его выступление на «Валдае», говорил, что речи Путина ждет весь мир.