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Путин заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира

Масштаб перемен просто огромен
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в НЦ «Россия».

«Масштаб перемен просто огромен. Неслучайно сейчас так много споров о будущем», – добавил Путин. Он также отметил, что всем странам – востоку и западу, северу и югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве.

Президент подчеркнул, что перед Россией сегодня стоят другие задачи – достаточно острые. По его словам, многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются. Путин также заявил, что меняется вся наша жизнь.

«Человечество еще не осознало калибр нынешних вызовов», – подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента, анонсируя его выступление на «Валдае», говорил, что речи Путина ждет весь мир.

В 2025 г. на «Валдае» Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно. В 2024 г. он говорил о наступлении момента истины и уходе прежнего устройства мира.

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