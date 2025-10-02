Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главные заявления Путина на «Валдае»

Глава государства подчеркнул, что в текущей ситуации страна должна быть готова ко всему
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема форума в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Модератор встречи Федор Лукьянов предложил Путину сформулировать «инструкции», как жить в изменившемся мире. Глава государства отметил, что готовых инструкций не существует, однако изложил свое видение происходящих процессов и роли России.

О многополярности:

  • Сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действуют государства.

  • Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно. Ставки высоки.

  • Международные отношения переживают кардинальную трансформацию.

  • Многополярность – прямое следствие попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответ международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада.

Выступление Путина на «Валдае». Онлайн

Политика / Международные отношения

О Европе и НАТО

  • Россия дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации. В первый раз – в 1954 г., а второй раз в 2000 г. Но оба раза фактически получила отказ.

  • Реальный шанс на позитивный вектор развития международных отношений у всех нас был. Но западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.

  • Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть пределы. Есть в народе выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома».

  • Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.

  • Всем игрокам придется учитывать интересы друг друга, потому что нельзя добиться своих целей в одиночку, находясь в изоляции.

  • По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – рекордсмен в мировой истории.

  • Оппоненты России сделали все, чтобы загнать Москву в международную изоляцию, но эти усилия потерпели полный крах.

  • Россию нельзя выдавить из мирового сообщества, потому что она необходима миру.

  • В Европе как мантру повторяют, что война с русскими близко. Но невозможно поверить в чушь, что Россия нападет на НАТО: «Так и хочется сказать: уймитесь и спите спокойно, займитесь своими проблемами».

Об украинском конфликте

  • Украинский конфликт – трагедия для украинцев и для русских. Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал.

  • Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Путин: потери ВСУ за сентябрь составили 44 700 человек

Политика / Международные новости

  • Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент Дональд Трамп.

  • Ситуация на Украине для западных стран – это «карта» в более масштабной игре, повод и способ решить свои задачи, заработать на войне.

  • Страны мирового большинства не принимают чью-либо сторону, искренне пытаясь помочь в урегулировании конфликта.

  • Конфликт пока не удалось прекратить. Ответственность лежит прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфронтацию.

О реформировании ООН

  • Проблем в работе ООН очень много. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет, это тоже надо признать.

  • Проблема не в ООН, ее возможности очень большие, проблема в том, как страны пользуются этими возможностями.

  • ООН нуждается в адаптации к меняющимся реалиям, но в процессе ее реформирования, достройки, принципиально важно не потерять, не исказить основной смысл.

Об отношениях с США

  • Администрация Трампа выражает свои желания прямолинейно, но выражает их честно.

  • Власти США руководствуются, прежде всего, интересами своей собственной страны, это рациональный подход. Но и Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами.

  • Восстановление полноформатных отношений с США соответствует интересам России.

  • Взгляды РФ и США на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально. Главное – как разрешать эти противоречия, насколько их удается решать миром.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте