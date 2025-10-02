Главные заявления Путина на «Валдае»Глава государства подчеркнул, что в текущей ситуации страна должна быть готова ко всему
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема форума в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Модератор встречи Федор Лукьянов предложил Путину сформулировать «инструкции», как жить в изменившемся мире. Глава государства отметил, что готовых инструкций не существует, однако изложил свое видение происходящих процессов и роли России.
О многополярности:
Сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действуют государства.
Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно. Ставки высоки.
Международные отношения переживают кардинальную трансформацию.
Многополярность – прямое следствие попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответ международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада.
О Европе и НАТО
Россия дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации. В первый раз – в 1954 г., а второй раз в 2000 г. Но оба раза фактически получила отказ.
Реальный шанс на позитивный вектор развития международных отношений у всех нас был. Но западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.
Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть пределы. Есть в народе выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома».
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.
Всем игрокам придется учитывать интересы друг друга, потому что нельзя добиться своих целей в одиночку, находясь в изоляции.
По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – рекордсмен в мировой истории.
Оппоненты России сделали все, чтобы загнать Москву в международную изоляцию, но эти усилия потерпели полный крах.
Россию нельзя выдавить из мирового сообщества, потому что она необходима миру.
В Европе как мантру повторяют, что война с русскими близко. Но невозможно поверить в чушь, что Россия нападет на НАТО: «Так и хочется сказать: уймитесь и спите спокойно, займитесь своими проблемами».
Об украинском конфликте
Украинский конфликт – трагедия для украинцев и для русских. Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал.
Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.
Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент Дональд Трамп.
Ситуация на Украине для западных стран – это «карта» в более масштабной игре, повод и способ решить свои задачи, заработать на войне.
Страны мирового большинства не принимают чью-либо сторону, искренне пытаясь помочь в урегулировании конфликта.
Конфликт пока не удалось прекратить. Ответственность лежит прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфронтацию.
О реформировании ООН
Проблем в работе ООН очень много. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет, это тоже надо признать.
Проблема не в ООН, ее возможности очень большие, проблема в том, как страны пользуются этими возможностями.
ООН нуждается в адаптации к меняющимся реалиям, но в процессе ее реформирования, достройки, принципиально важно не потерять, не исказить основной смысл.
Об отношениях с США
Администрация Трампа выражает свои желания прямолинейно, но выражает их честно.
Власти США руководствуются, прежде всего, интересами своей собственной страны, это рациональный подход. Но и Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами.
Восстановление полноформатных отношений с США соответствует интересам России.
Взгляды РФ и США на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально. Главное – как разрешать эти противоречия, насколько их удается решать миром.