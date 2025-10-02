Путин назвал Россию рекордсменом по числу введенных против нее санкций

1 октября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что при подготовке 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) меняет подход с поэтапного усиления давления на применение жестких мер. По ее мнению, необходимо увеличить давление на Россию. С этой целью был предложен новый подход к санкциям, исключающий поэтапные меры в пользу гораздо более жестких ограничений в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли.