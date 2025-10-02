Путин назвал Россию рекордсменом по числу введенных против нее санкций
Россия абсолютный рекордсмен по количеству введенных против нее санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории», – подчеркнул Путин.
По его словам, оппоненты применили попытки вогнать Россию в изоляцию, но страна «явила миру высочайшую степень устойчивости» перед давлением.
1 октября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что при подготовке 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) меняет подход с поэтапного усиления давления на применение жестких мер. По ее мнению, необходимо увеличить давление на Россию. С этой целью был предложен новый подход к санкциям, исключающий поэтапные меры в пользу гораздо более жестких ограничений в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли.
19 сентября ЕК представила предложения по 19-му пакету санкций. Среди инициатив – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель.