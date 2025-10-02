Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фон дер Ляйен: ЕС ужесточает подход к санкциям против России

Ведомости

При подготовке 19-го пакета санкций против России Евросоюз меняет подход с поэтапного усиления давления на применение жестких мер. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита в Дании.

Фон дер Ляйен заявила, что необходимо еще больше увеличить давление на Россию. С этой целью был предложен новый подход к санкциям, исключающий поэтапные меры в пользу гораздо более жестких ограничений в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли.

«И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – подчеркнула председатель ЕК (цитата по «РИА Новости»).

ЕК представила предложения по 19-му пакету санкций 19 сентября. В числе инициатив – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель.

24 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон может полностью заменить поставляемые в Европу российские газ и нефть. По его словам, он на протяжении шести дней проводил встречи с европейскими лидерами, заверяя их, что США обладают необходимыми мощностями и готовы удовлетворить их потребности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её