Фон дер Ляйен: ЕС ужесточает подход к санкциям против России

24 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон может полностью заменить поставляемые в Европу российские газ и нефть. По его словам, он на протяжении шести дней проводил встречи с европейскими лидерами, заверяя их, что США обладают необходимыми мощностями и готовы удовлетворить их потребности.