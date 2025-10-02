Путин: Россия дважды получала отказ о вступлении в НАТО
СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО для того, чтобы ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности. Оба раза российская сторона получила отказ «с порога». Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, эти попытки были предприняты первый раз в 1954 г., а второй – во время визита тогда американского президента Билла Клинтона в Москву в 2000 г.
В ходе своего выступления Путин напомнил, что ежегодный доклад клуба посвящен теме многополярного и полицентричного мира. По его словам, этот вопрос давно стоит на международной повестке, однако сейчас он требует особого внимания.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого сообщал, что на «Валдае» президент будет говорить о сегодняшней международной ситуации и, возможно, о формах ее развития.
В ходе брифинга 12 сентября Песков говорил, что Россия никогда никому не угрожала и не двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой. Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ.