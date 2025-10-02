Газета
Политика

Песков: Путин расскажет на «Валдае» о ситуации в мире

Ведомости

На «Валдае» президент РФ Владимир Путин будет говорить о сегодняшней международной ситуации, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очевидно, что о нынешней ситуации он [Путин] будет говорить, и о предтече этой ситуации, возможно, о формах развития ее», – сказал Песков.

2 октября после 16:00 Путин выступит на пленарной сессии XXII международного дискуссионного клуба «Валдай». Песков рассказывал, что президент будет говорить об устройстве нового полицентричного мира.

Песков напоминал, что ежегодная речь Путина на «Валдае» всегда становится содержательной, ее еще долго обсуждают и анализируют. Кроме того, речь президента РФ ждут с нетерпением во время мире, подчеркнул его пресс-секретарь.

