Песков: Россия никому не угрожала – в отличие от НАТО
Россия никогда никому не угрожала и не двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой. Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также заявил, что Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, а не мерой стабильности.
Об этом Песков сообщил, говоря о начале российско-белорусских учений, которые вызвали бурную реакцию в Европе. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в подобные «эмоциональные перегрузки» выливается враждебная позиция Западной Европы по отношению к России.
«Разумеется, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран. В нормальных условиях конструктивного, мирного и дружеского сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями», – сказал он.
11 сентября замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что власти страны приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат в связи с учениями «Запад-2025». Ранее на границе находилось около 10 000 польских солдат.
Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» проводятся планово и не нацелены против других государств.
В Минобороны сообщали, что практические действия войск в рамках учений «Запад-2025» пройдут на полигонах России и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
Учения начались 12 сентября. Мероприятие станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г., уточнили в оборонном ведомстве. Было отмечено также, что войска отработают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.