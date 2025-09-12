Россия никогда никому не угрожала и не двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой. Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.