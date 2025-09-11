Газета
Песков: учения «Запад – 2025» не направлены против третьих стран

Ведомости

Совместные учения России и Белоруссии «Запад – 2025» проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», – пояснил он.

Песков подчеркнул, что все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная цель – отработка применения группировок войск в интересах обеспечения безопасности Союзного государства. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в ходе маневров войска также планируют отработать применение нового ракетного комплекса «Орешник».

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск также предупреждал, что Польша будет жестко реагировать на возможные провокации во время учений. 9 сентября сообщалось, что Польша намерена закрыть границу с Белоруссией на время учений «Запад – 2025».

11 сентября польские власти ограничили полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря. Решение принято министром инфраструктуры Дариушем Климчаком, мера распространяется на все воздушные суда, кроме военных.

Обстановка обострилась после сообщений 10 сентября о сбитых над Польшей более 10 дронах и падении ракеты «неизвестного происхождения». Туск утверждал, что БПЛА принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников.

Минобороны РФ заявляло, что целей поражения в Польше не планировалось, а дальность дронов не превышала 700 км.

