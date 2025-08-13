На учениях «Запад» в Белоруссии отработают применение «Орешника»

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», – сказал он (цитата по «БелТА»).