Главная / Политика /

На учениях «Запад» в Белоруссии отработают применение «Орешника»

Ведомости

Планирование применения комплекса «Орешник» отработают на белорусско-российских военных учениях «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Министр добавил: «Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим». Учения пройдут в сентябре.

Что такое «Орешник»

Политика / Армия и спецслужбы

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что комплекс «Орешник» будет размещен на территории республики к концу года. Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи глав государств в Волгограде.

8 августа Лукашенко заявил, что в страну уже обустраиваются первые позиции под «Орешник».

Российские ракеты комплекса «Орешник» были впервые применены в ноябре 2024 г. в рамках спецоперации. Тогда российские силы поразили объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Как заявляли в Москве, удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим атаки.

