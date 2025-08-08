Лукашенко: в Белоруссии уже обустраиваются первые позиции под «Орешник»

На совместной пресс-конференции с Лукашенко на Валааме Путин говорил, что в России был произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». По словам лидера РФ, российские и белорусские специалисты выбрали место для будущих позиций в республике, ведется работа по их подготовке.