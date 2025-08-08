Лукашенко: в Белоруссии уже обустраиваются первые позиции под «Орешник»
Позиции для размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии уже определены и обустраиваются. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналу Time, трансляция которого проводилась в эфире телеканала «Первый информационный».
1 июля Лукашенко говорил, что «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу года. Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи глав государств в Волгограде.
На совместной пресс-конференции с Лукашенко на Валааме Путин говорил, что в России был произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». По словам лидера РФ, российские и белорусские специалисты выбрали место для будущих позиций в республике, ведется работа по их подготовке.
В ноябре 2024 г. Россия впервые применила «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках спецоперации. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.