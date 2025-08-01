Путин: в России произведен первый серийный «Орешник»

Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением 21 ноября. В рамках комбинированного удара ракета поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Путин в своем видеообращении отмечал, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.