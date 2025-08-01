Путин: в России произведен первый серийный «Орешник»
Первый серийный ракетный комплекс средней дальности «Орешник» произведен в России, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.
«У нас произведен первый серийный комплекс "Орешника", первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала», – сказал Путин.
По словам лидера РФ, российские и белорусские специалисты выбрали место для будущих позиций в республике, ведется работа по их подготовке.
«Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – отметил президент РФ.
1 июля Лукашенко заявлял, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу 2025 г. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута с Путиным во время встречи глав государств в Волгограде.
Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением 21 ноября. В рамках комбинированного удара ракета поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Путин в своем видеообращении отмечал, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.