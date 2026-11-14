Силы ПВО за день сбили 39 дронов над регионами России

Также 14 ноября украинский беспилотник атаковал автобус в Калининском районе Горловки в ДНР. Транспортное средство получило механические повреждения. В селе Чуровичи Климовского района Брянской области 76-летний местный житель погиб в результате украинского дрона-камикадзе. В поселке Щербиничи Злынковского района под удар БПЛА попал рейсовый автобус на остановке.