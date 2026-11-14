Силы ПВО за день сбили 39 дронов над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 39 беспилотников над 10 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, над Московским регионом, а также над Крымом.
В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. За сутки был сбит 231 украинский дрон.
14 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву. По его данным, на месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб.
Также 14 ноября украинский беспилотник атаковал автобус в Калининском районе Горловки в ДНР. Транспортное средство получило механические повреждения. В селе Чуровичи Климовского района Брянской области 76-летний местный житель погиб в результате украинского дрона-камикадзе. В поселке Щербиничи Злынковского района под удар БПЛА попал рейсовый автобус на остановке.