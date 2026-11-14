От американца Поупа до блогера Лерчек: кого и почему помиловал Путин

20 декабря 2013 г. Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом) . В мае 2005 г. бизнесмена приговорили к девяти годам за мошенничество и неуплату налогов, а в декабре 2010 – еще к 14 годам за хищение нефти и отмывание выручки. В 2012 г. общий срок снизили до 11 лет. В обращении он просил разрешения на выезд за границу, где проходила лечение его мать. Ходорковского освободили и вывезли в Берлин в день подписания документа.