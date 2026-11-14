От американца Поупа до блогера Лерчек: кого и почему помиловал Путин

От американца Поупа до блогера Лерчек: кого и почему помиловал ПутинРоссийский президент освободил онкобольную Чекалину от наказания из соображений гуманности
14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Документ освобождает ее от наказания, назначенного Гагаринским судом Москвы 31 июля, а также снимает судимость. Она была приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 млн руб. по делу о незаконном выводе за рубеж свыше 250 млн руб. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, решение продиктовано соображениями гуманности: у осужденной диагностирован рак желудка четвертой стадии, суды не разрешали ей выезд на лечение в Китай, а при принятии данной меры учитывалось и наличие четырех несовершеннолетних детей. Другие громкие случаи помилования – в подборке «Ведомостей».
10 апреля 2025 г. в аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ Россия и США обменялись заключенными. Москва передала балерину Ксению Карелину – гражданку России и США, в августе 2024 г. приговоренную Свердловским областным судом к 12 годам колонии общего режима за госизмену. По версии следствия, с 2022 г. она направляла пожертвования украинской организации, собиравшей помощь ВСУ. Указ о ее помиловании был подписан накануне обмена. В ответ Москва получила Артура Петрова – гражданина РФ и Германии, которого в США обвиняли в закупке микроэлектроники в обход санкций (ему грозило до 20 лет заключения).
11 февраля 2025 г. на свободу вышел американский преподаватель Марк Фогель – бывший сотрудник посольства США в Москве, приговоренный в июне 2022 г. Химкинским городским судом к 14 годам колонии строгого режима за хранение и контрабанду наркотиков. Указ о его помиловании был подписан в день прибытия в Москву спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа: тот провел переговоры с Путиным и сопроводил Фогеля в обратном перелете. Второй стороной обмена стал один из создателей криптобиржи BTC-e Александр Винник, которого обвиняли в США в отмывании миллиардов долларов. Событие совпало с началом нового раунда российско-американских контактов. Дональд Трамп публично поблагодарил Путина за «очень справедливую» сделку.
1 августа 2024 г. президент России Путин подписал указы о помиловании ряда заключенных, включая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, для проведения масштабного обмена между РФ и странами Запада. Приговор по делу о шпионаже Свердловский областной суд вынес ему 19 июля 2024 г. Тогда американцу назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
8 декабря 2022 г. указом президента была помилована американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Ранее, в феврале того же года, ее задержали в «Шереметьево» за провоз вейпа с гашишным маслом и в августе приговорили к девяти годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Спортсменку передали Соединенным Штатам в аэропорту Абу-Даби в обмен на Виктора Бута, отбывавшего в США 25-летний срок за торговлю оружием.
29 января 2020 г. Путин помиловал гражданку Израиля и США Наами Иссахар, приговоренную Химкинским горсудом к 7,5 года колонии за контрабанду 9,6 г гашиша – ее задержали 9 апреля 2019 г. в транзитной зоне «Шереметьево» по пути из Дели в Тель-Авив. Об освобождении просил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 23 января в Иерусалиме президент встретился с матерью девушки. 25 января Иссахар направила прошение о помиловании без признания вины. 30 января Нетаньяху после переговоров с Путиным забрал ее из Москвы и доставил в Израиль своим бортом.
7 сентября 2019 г. в рамках обмена «35 на 35» между Москвой и Киевом Путин помиловал 11 граждан Украины. Среди них был режиссер Олег Сенцов, задержанный в мае 2014 г. в Крыму. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский, фигурант дела о крушении рейса MH17 Владимир Цемах и другие.
17 августа 2017 г. был помилован Андрей Функ – бывший директор кузбасской шахты «Ульяновская», где в марте 2007 г. при взрыве метана погибли 110 горняков, Это стало крупнейшей аварией в новейшей истории российской угольной отрасли. Функ был осужден в апреле 2015 г. к шести годам колонии за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
7 марта 2017 г. Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди. Годом ранее она была приговорена Краснодарским краевым судом к семи годам за госизмену – передачу СМС о передвижении военной техники получателю, связанному с грузинскими спецслужбами. Задержание состоялось в январе 2015 г., через семь лет после отправки сообщений. По делу шла публичная кампания с участием члена СПЧ Евы Меркачевой. Верховный суд позже оставил приговор в силе.
25 мая 2016 г. была помилована украинская военнослужащая, штурман-оператор вертолета Ми-24 Надежда Савченко. В марте того же года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, покушение на жизнь гражданских лиц и незаконное пересечение границы. Сразу после подписания указа Савченко передали украинской стороне. В 2018 г. уже на Украине против нее возбудили дело – по подозрению в подготовке теракта и попытке свержения государственной власти.
20 декабря 2013 г. Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
14 декабря 2000 г. был подписан указ о помиловании гражданина США Эдмонда Поупа – первый громкий акт такого рода при Путине. Бизнесмена с прошлым военного разведчика задержали весной 2000 г. при получении секретной документации о подводной ракете от преподавателя МГТУ им. Баумана. 6 декабря Мосгорсуд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за шпионаж. Основанием освобождения указана тяжелая болезнь осужденного. В тот же день Поуп покинул Россию зафрахтованным посольством США рейсом – сначала в Германию, затем домой.