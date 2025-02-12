Как в мире отреагировали на освобождение американца Марка Фогеля

Трамп и Фогель

Трамп встретил Фогеля в Белом доме. Также на встрече присутствовали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который работал над этой сделкой.

«Мы ценим то, что сделал президент Путин. Он смог это осуществить, верно? Он смог это сделать», – сказал Трамп. Говоря об условиях сделки по освобождению Фогеля, Трамп, не приводя деталей, подчеркнул, что они были «очень справедливые».

«Очень, очень справедливые, очень разумные. Не такие, как сделки, которые вы видели на протяжении многих лет. <…> И я думаю, что это приведет к тому, что завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете». Трамп также опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, где заглавными буквами поприветствовал соотечественника «Welcome home, Marc Fogel».