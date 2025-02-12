Как в мире отреагировали на освобождение американца Марка Фогеля

Как в мире отреагировали на освобождение американца Марка ФогеляВ США событие считают хорошим знаком для потенциального улучшения отношений двух стран
Россия освободила бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, заявил 11 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он уточнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию Трампа вывез Фогеля из России.
Семья экс-сотрудника посольства США поблагодарила Трампа за содействие в его освобождении. «Мы безмерно благодарны и испытываем облегчение и радость от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец возвращается домой», – говорилось в заявлении Джейн Фогель и его сыновей Итана и Сэма. Сам Уолтц заявил, что прошедшее возвращение Фогеля – «хороший знак» на фоне переговоров США и России и потенциального улучшения отношений двух стран.
Защита Фогеля назвала его освобождение актом гуманизма российского президента. «Наш клиент Марк Фогель – школьный учитель 63-х лет из рабочего района штата Пенсильвания, страдающий тяжелым хроническим заболеванием. <...> Решение об освобождении американского школьного учителя – это прежде всего акт гуманизма российского президента, а также акт геополитической мудрости, о котором впоследствии напишут в учебниках», – сказал Дмитрий Афанасьев, сооснователь адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ).
Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.
О том, как в мире отреагировали на новость об освобождении Фогеля, – в материале «Ведомостей».
Трамп и Фогель
Трамп встретил Фогеля в Белом доме. Также на встрече присутствовали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который работал над этой сделкой.
«Мы ценим то, что сделал президент Путин. Он смог это осуществить, верно? Он смог это сделать», – сказал Трамп. Говоря об условиях сделки по освобождению Фогеля, Трамп, не приводя деталей, подчеркнул, что они были «очень справедливые».
«Очень, очень справедливые, очень разумные. Не такие, как сделки, которые вы видели на протяжении многих лет. <…> И я думаю, что это приведет к тому, что завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете». Трамп также опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, где заглавными буквами поприветствовал соотечественника «Welcome home, Marc Fogel».
«Неясно, с кем именно господин Уиткофф встречался и обсуждались ли в ходе переговоров другие вопросы, включая Украину. Представители Белого дома отказались комментировать эти вопросы. <...>
Но обсуждавшаяся в течение нескольких дней сделка стала жестом доброй воли для обеих сторон, направленным на облегчение переговоров по вопросу Украины и потенциальное улучшение отношений между Россией и США».
«Освобождение 63-летнего Фогеля, который был задержан в России в августе 2021 г. и отбывал 14-летний срок, произошло на фоне усилий Трампа по улучшению отношений с Москвой в рамках его стратегии по прекращению военных действий между Россией и Украиной.
Трамп заявил, что освобождение Фогеля «может стать важной частью» завершения конфликта на Украине. Он и Фогель поблагодарили президента России Владимира Путина за его освобождение».
«В своем заявлении Уолтц отметил, что США и Россия "договорились об обмене, который служит знаком доброй воли со стороны России и свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении к завершению конфликта на Украине". Отвечая на вопрос о том, что США дали взамен за освобождение Фогеля, Трамп позже заявил: "Не так уж много". Он также добавил журналистам: "Россия отнеслась к нам очень хорошо, на самом деле. Надеюсь, это станет началом отношений"».
«Я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле», – сказал Фогель в Белом доме, стоя рядом с Трампом с американским флагом, наброшенным на плечи.
Фогель, который, как ожидается, воссоединится со своей семьей в конце дня, заявил, что он навсегда останется в долгу перед Трампом».
«Президент Дональд Трамп, Уиткофф и другие официальные лица договорились об «обмене, который служит знаком доброй воли со стороны России», говорится в заявлении советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Он также добавил, что США «движутся в правильном направлении» для завершения конфликта на Украине».