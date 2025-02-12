Трамп заявил о хорошем отношении России к США на фоне возвращения Фогеля

Трамп заявил о хорошем отношении России к США на фоне возвращения ФогеляОн надеется, что это станет основой для завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник о хорошем отношении России при освобождении экс-сотрудника посольства США в России Марка Фогеля и выразил надежду, что это станет началом отношений между двумя странами, которые приведут к окончанию конфликта на Украине.
«Они были очень милыми. Россия очень хорошо к нам отнеслась», – сказал Трамп журналистам.
Трамп также объявил, что Фогель будет в Белом доме 11 февраля около 22:00 по местному времени (12 февраля 6:00 мск).
11 февраля Белый дом сообщил, что Россия освободила Фогеля. Над сделкой работал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Уиткофф по указанию американского президента вывез Фогеля из России. Никаких подробностей о проведенной сделке американские чиновники не предоставили.
Семья освобожденного американца поблагодарила Трампа за содействие в его освобождении. «Мы безмерно благодарны и испытываем облегчение и радость от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец возвращается домой», – говорится в заявлении его жены Джейн Фогель и сыновей Итана и Сэма.
Марка Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.
В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
В августе 2024 г. между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель не был включен в обмен. В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.