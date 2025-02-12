Трамп заявил о хорошем отношении России к США на фоне возвращения Фогеля

Марка Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.