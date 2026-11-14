Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек

Путин подписал указ о помиловании блогера ЛерчекС нее снята судимость, а также она освобождена от назначенного судом наказания
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на пять лет условно по делу о незаконных переводах денежных средств за границу. Об этом говорится на портале правовой информации.
«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 г. р., освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость», – говорится в документе. Указ подписан 14 ноября.
12 ноября Лерчек обратилась к главе государства с просьбой о помиловании. 5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции.
Из-за приговора Лерчек не могла выехать за границу для лечения от рака. 28 октября защита Чекалиной сообщила, что блогер нуждается в лечении за рубежом из-за онкологического заболевания. Адвокаты добивались разрешения на ее выезд в Китай, где Лерчек рассчитывает пройти специализированную терапию.
По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком вывела более 250 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ с использованием подложных документов. Блогер вину не признала.
21 октября Мосгорсуд оставил в силе приговор Артему Чекалину, осужденному на семь лет колонии общего режима. Его апелляционные жалобы были отклонены.