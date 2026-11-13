«Росатому» в ближайшие 10–15 лет понадобится до 40 судов ледового класса

Грузопоток по Севморпути, если условия останутся прежними, будет расти, соответственно, для его обеспечения нужны суда с высоким ледовым классом, рассуждает главный редактор «Медиапалубы» Владислав Букин. В России не так много верфей, которые могут строить крупные морские суда, продолжает он. По предположению эксперта, больше всего для размещения части заказа «Росатома» подходит «Балтзавод» и, возможно, «Северная верфь» (также входит в ОСК) после завершения ее модернизации. Если сроки строительства в России не устроят заказчика, может быть использована кооперация: технологии российские, верфи – из дружественных стран, полагает Букин.