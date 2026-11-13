«Росатому» в ближайшие 10–15 лет понадобится до 40 судов ледового класса

«Росатому» в ближайшие 10–15 лет понадобится до 40 судов ледового классаЭто позволит планово наращивать грузопоток по Северному морскому пути
Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о перспективных потребностях госкорпорации в торговых судах ледового класса. Конкретных решений по началу строительства такого флота пока нет, но в перспективе 10-15 лет «Росатому» понадобится до 40 таких судов.
Строительство таких судов потребует создания серьезной производственной программы на верфях, в первую очередь – на российских, подчеркнул Лихачев. Он напомнил об опыте строительства современных атомных ледоколов проекта 22220 на «Балтзаводе» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) и ледокола «Лидер» на дальневосточной «Звезде».
«Исходя из этого опыта, первый блок заказов по ледовому судостроению конечно будет предложен российским судостроителям. Здесь много вопросов, которые сейчас пока находятся на уровне переговоров», – подчеркнул глава «Росатома».
При этом если рассматривать строительство таких судов за рубежом, надо понимать возможность привлечения не столько специалистов с зарубежных верфей и компаний, сколько возможность привлечения комфортного финансирования для реализации этих проектов, отмечает Лихачев. В качестве примера он привел китайскую New New Shipping Line, которая одной из первых решила не просто использовать Северный морской путь (СМП) в качестве логистического маршрута, но и вложиться в развитие его инфраструктуры.
Госкорпорация «Росатом» и китайская судоходная компания Hainan Yangpu NewNew Shipping Line (NNSL) в конце 2024 г. учредили совместное предприятие Northern Sea Route Shipping Line в Китае для реализации совместных логистических и судостроительных проектов.
На ВЭФ-2026 директор по развитию СМП и Арктики – глава Арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов говорил, что стороны находятся в глубокой стадии проработки проекта по строительству пяти контейнеровозов ледового класса Arc7 вместимостью около 4400 TEU (двадцатифутовый эквивалент). Сама NewNew Shipping Line активно задействует СМП для грузоперевозок между Китаем и Россией с 2023 г.
В 2026 г. из иностранных операторов по Севморпути совершает рейсы китайская Sea Legend, которая в августе 2026 г. запустила регулярный контейнерный сервис между Китаем и Европой, и NewNew Shipping, работающая на маршруте с 2023 г., а также ряд балкерных операторов. Помимо них, в августе первый пилотный рейс по СМП запустила южнокорейская PanStar на контейнеровозе PanStar Acro.
Рост числа операторов укладывается в планы по наращиванию грузопотока. Глава «Росатома» на ПМЭФ говорил, что госкорпорация предусматривает два сценария грузоперевозок по СМП: базовый и «взрывной». До 2030 г. заложенный ориентир грузоперевозок по Севморпути составляет 70-109 млн т.
«Росатом» рассчитывает, что СМП может перейти на круглогодичный режим в 2027 г., что будет обеспечено развитием ледокольного флота и инфраструктуры, говорил Панов в октябре в интервью «Интерфаксу». Он отмечал, что грузопоток по СМП в 2026 г., вероятно, превысит 40 млн т, что станет очередным рекордом для этого направления.
Грузопоток по Севморпути, если условия останутся прежними, будет расти, соответственно, для его обеспечения нужны суда с высоким ледовым классом, рассуждает главный редактор «Медиапалубы» Владислав Букин. В России не так много верфей, которые могут строить крупные морские суда, продолжает он. По предположению эксперта, больше всего для размещения части заказа «Росатома» подходит «Балтзавод» и, возможно, «Северная верфь» (также входит в ОСК) после завершения ее модернизации. Если сроки строительства в России не устроят заказчика, может быть использована кооперация: технологии российские, верфи – из дружественных стран, полагает Букин.