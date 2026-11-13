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Реставрация здания панорамы в Севастополе обойдется почти в 100 млн рублей

Ведомости
Максим Чурусов / ТАСС
Максим Чурусов / ТАСС

Реставрация здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», поврежденного в результате атаки ВСУ, обойдется почти в 100 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Начальная цена контракта составляет 99,839 млн руб. Подрядчик для выполнения работ уже определен. Работы должны быть завершены до 30 декабря 2027 г.

В июне при атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что здание музея-панорамы будет восстановлено и «станет краше», чем было до этого. По его словам, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.

11 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в результате действий ВСУ уничтожены или повреждены 302 объекта культурного наследия. Она подчеркнула, что российская сторона держит подобные случаи на особом контроле и намерена довести информацию о них до международной общественности. Она отметила, что Москва также ждет реакции профильных международных организаций, в том числе ЮНЕСКО.

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