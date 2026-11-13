Реставрация здания панорамы в Севастополе обойдется почти в 100 млн рублей

В июне при атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что здание музея-панорамы будет восстановлено и «станет краше», чем было до этого. По его словам, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.