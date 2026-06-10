Украинский беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»
При атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На место атаки прибыли сотрудники МЧС, спасательной службы города, руководители ведомств, а также директор департамента общественной безопасности.
«История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В ночь на 10 июня из-за падения обломков украинского беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. По данным Минобороны РФ, с 8:00 мск до 20:00 мск 9 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 дрона ВСУ. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.