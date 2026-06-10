Украинский беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

В ночь на 10 июня из-за падения обломков украинского беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. По данным Минобороны РФ, с 8:00 мск до 20:00 мск 9 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 дрона ВСУ. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.