В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась емкость с топливом
Емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщил в Max губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле, оперативно докладывает обстановку», – написал он.
По словам губернатора, на место возгорания были направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Пострадавших не зафиксировано, уточнил Слюсарь. Он также подчеркнул, что атака была совершена на гражданский объект.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 мск до 20:00 мск 9 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 дрона ВСУ. По данным ведомства, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.