В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась емкость с топливом

Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 мск до 20:00 мск 9 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 дрона ВСУ. По данным ведомства, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.