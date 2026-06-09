Силы ПВО сбили 292 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 дрона ВСУ в период с 8:00 мск до 20:00 мск над российскими регионами, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.
9 июня мэр Москвы Собянин сообщал о 20 беспилотниках, сбитых на подлете к столице в течение дня. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
В Севастополе в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме. Губернатор города Михаил Развозжаев говорил, что пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в районе Ласпи после падения дрона произошло возгорание леса.