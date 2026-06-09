Силы ПВО сбили 292 украинских беспилотника над регионами РФ

В Севастополе в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме. Губернатор города Михаил Развозжаев говорил, что пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в районе Ласпи после падения дрона произошло возгорание леса.