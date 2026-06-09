На подлете к Москве сбит еще один дрон ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Публикация об отражении атаки появилась в 18:14 мск. По словам Собянина, сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.
Около 14:00 9 июня число ликвидированных при подлете к Москве БПЛА достигло 16.
Ночью системы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над регионами России. Атаки отразили в Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, Крыму, над Азовским и Черным морями.