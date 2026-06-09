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Главная / Политика /

На подлете к Москве сбит еще один дрон ВСУ

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Публикация об отражении атаки появилась в 18:14 мск. По словам Собянина, сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

Около 14:00 9 июня число ликвидированных при подлете к Москве БПЛА достигло 16.

Ночью системы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над регионами России. Атаки отразили в Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, Крыму, над Азовским и Черным морями.

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