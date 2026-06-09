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Число летевших на Москву украинских дронов выросло до 16

Ведомости

Российские средства ПВО сбили еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это уже 16 сбитый украинский дрон, направленный на столицу.

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу, сообщили в Росавиации. Столичные «Внуково» и «Шереметьево» продолжают принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 140 украинских дронов над Россией, в том числе над Московским регионом.

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