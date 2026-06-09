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Силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в направлении столицы. О ликвидации последних двух он проинформировал в 07:29 мск.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево») и Сочи. Московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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