Силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в направлении столицы. О ликвидации последних двух он проинформировал в 07:29 мск.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево») и Сочи. Московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.