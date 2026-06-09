Силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево») и Сочи. Московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.