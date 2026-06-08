Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,745-1,15%ARSA7,18-2,05%UTAR9,87-3,24%IMOEX2 517,18-1,71%RTSI1 082,34-1,44%RGBI118,66-0,43%RGBITR783,34-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские силы ПВО сбили 124 дрона за шесть часов

Ведомости

ПВО перехватила и уничтожила 124 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные силы ликвидировали дроны ВСУ с 08:00 до 14:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших в сторону российской столицы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над территориями регионов ЦФО, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её