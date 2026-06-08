Российские силы ПВО сбили 124 дрона за шесть часов
ПВО перехватила и уничтожила 124 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны.
Российские военные силы ликвидировали дроны ВСУ с 08:00 до 14:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших в сторону российской столицы.
До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над территориями регионов ЦФО, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.