Сбит третий за день дрон на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Это уже третий беспилотник, о перехвате которого Собянин сообщил в течение дня. О первом летевшем к столице дроне мэр написал в 10:25 мск, о втором – в 13:36, а о третьем – в 14:13.
До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями регионов ЦФО, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
На фоне атак Росавиация утром вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Жуковский». Но в 09:00 они были сняты.