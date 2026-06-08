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Сбит третий за день дрон на подлете к Москве

Ведомости

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Это уже третий беспилотник, о перехвате которого Собянин сообщил в течение дня. О первом летевшем к столице дроне мэр написал в 10:25 мск, о втором – в 13:36, а о третьем – в 14:13.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями регионов ЦФО, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

На фоне атак Росавиация утром вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Жуковский». Но в 09:00 они были сняты.

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