Росавиация ограничила работу аэропорта «Жуковский»

Сейчас аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. С вечера 7 июня ограничения на полеты также вводились в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»).