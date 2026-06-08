Росавиация ограничила работу аэропорта «Жуковский»
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в московском аэропорту «Жуковский» (Раменское). Об этом сообщила Росавиация.
О введении меры агентство сообщило в 06:09 мск в мессенджере Max. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Сейчас аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. С вечера 7 июня ограничения на полеты также вводились в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»).
В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва – Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, среди пассажиров пострадавших нет.