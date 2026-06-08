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Силы ПВО за ночь уничтожили 310 украинских дронов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Дроны перехвачены над 14 регионами.

Как уточнили в ведомстве, атаки отражались в период с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск. Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса. По предварительным данным, пострадавших нет. При ударе дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста. Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено, пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы.

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