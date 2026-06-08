Силы ПВО за ночь уничтожили 310 украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Дроны перехвачены над 14 регионами.
Как уточнили в ведомстве, атаки отражались в период с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск. Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса. По предварительным данным, пострадавших нет. При ударе дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста. Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено, пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы.