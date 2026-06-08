Силы ПВО за ночь уничтожили 310 украинских дронов

В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса. По предварительным данным, пострадавших нет. При ударе дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста. Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено, пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы.