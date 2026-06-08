При ударе дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста
Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, среди пассажиров пострадавших нет. Решается вопрос их перевозки на автобусах.
Предыдущей ночью, 7 июня, силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников, сообщало Минобороны. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.