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При ударе дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста

Ведомости

Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, среди пассажиров пострадавших нет. Решается вопрос их перевозки на автобусах.

Предыдущей ночью, 7 июня, силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников, сообщало Минобороны. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.

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