Силы ПВО уничтожили 95 украинских БПЛА

В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадала девочка, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИДа Родиона Мирошника. В Ростовской области дроны атаковали Миллеровский район. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.