Силы ПВО уничтожили 95 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников с вечера до 07:00 7 июня, сообщили в Минобороне.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.
В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадала девочка, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИДа Родиона Мирошника. В Ростовской области дроны атаковали Миллеровский район. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.