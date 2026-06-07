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Силы ПВО уничтожили 95 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников с вечера до 07:00 7 июня, сообщили в Минобороне. 

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.

В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадала девочка, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИДа Родиона Мирошника. В Ростовской области дроны атаковали Миллеровский район. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

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