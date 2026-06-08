Движение поездов в Крыму приостановили после удара дрона по тепловозу
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после атаки украинского беспилотника на локомотив поезда №68 Москва – Симферополь. Пассажиры всех поездов на территории Крымского полуострова эвакуированы, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Сейчас в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва – Симферополь, №77 Санкт-Петербург – Симферополь и №7 Санкт-Петербург – Севастополь.
По данным на 6:00 мск остановлено пять поездов, следовавших в Крым, и три поезда, которые двигались в обратном направлении.
В ночь на 8 июня украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь. Погиб помощник машиниста, последний получил ранения. Среди пассажиров пострадавших нет, уточнял глава Крыма Сергей Аксенов.