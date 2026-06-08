Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, направленный на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск было сбито 310 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.