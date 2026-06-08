Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск было сбито 310 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.