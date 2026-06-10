Песков: разрушенная панорама первой обороны Севастополя будет восстановлена
Разрушенное украинским беспилотником здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет восстановлено и станет краше, чем было до этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.
«Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма, исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев начал наносить удары по историческим объектам, но «историю нельзя победить», как невозможно и забыть о ней.
10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о критических повреждениях музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в результате удара беспилотника украинских сил. Ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно атаковал здание панорамы. Начался пожар, ему присвоили четвертый ранг сложности. К ликвидации последствий привлекли 83 специалистов и 22 единицы техники. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что пострадал один из главных музейных объектов – панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя». В 1942 г. она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего ее восстановили.