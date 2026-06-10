Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB11,24-0,44%CNY Бирж.10,61+0,32%IMOEX2 505,75-0,67%RTSI1 100,44-0,68%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,97+0,03%
Главная / Политика /

Песков: разрушенная панорама первой обороны Севастополя будет восстановлена

Ведомости

Разрушенное украинским беспилотником здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет восстановлено и станет краше, чем было до этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.

«Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма, исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего», – сказал представитель Кремля.

Главное об атаке БПЛА на музей-панораму «Оборона Севастополя»

Общество

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев начал наносить удары по историческим объектам, но «историю нельзя победить», как невозможно и забыть о ней.

10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о критических повреждениях музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в результате удара беспилотника украинских сил. Ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно атаковал здание панорамы. Начался пожар, ему присвоили четвертый ранг сложности. К ликвидации последствий привлекли 83 специалистов и 22 единицы техники. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что пострадал один из главных музейных объектов – панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя». В 1942 г. она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего ее восстановили.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её