Главное об атаке БПЛА на музей-панораму «Оборона Севастополя»

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», созданная художником-баталистом Францем Рубо, была впервые открыта для публики 14 мая 1905 г. В период Великой Отечественной войны здание панорамы было разрушено, а фонды практически полностью утрачены, однако около двух третей живописного полотна удалось спасти. Впоследствии силами советских художников панорама была воссоздана и открыта заново. Изначально круговое полотно Рубо (длиной 115 м и высотой 14 м) экспонировалось в специально построенном здании по проекту архитектора В. А. Фельдмана, а для создания точных топографических видов местности художник использовал фотоснимки, сделанные с воздушного шара.