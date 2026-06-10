Главное об атаке БПЛА на музей-панораму «Оборона Севастополя»Пожару присвоен четвертый ранг сложности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о критических повреждениях музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию панорамы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС России и спасательной службы Севастополя. К ликвидации последствий привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Что известно об атаке БПЛА на музей-панораму в Севастополе к этому часу – в материале «Ведомостей».
Об ударе ВСУ по музею
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что в 02:48 мск 10 июня музей подвергся удару украинского беспилотника. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города.
По словам Смородкина, пострадал один из главных музейных объектов – панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя». Как отметил директор музея, в 1942 г., во время Великой Отечественной Войны, она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена.
Он также сказал, что в результате инцидента пострадавших нет. Ночью на посту был сотрудник охраны, который и вызвал бригаду МЧС.
По данным ТАСС со ссылкой на представителя музея, фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя авторства Рубо второй раз чудом уцелели. Представитель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев сообщил ТАСС, что общество окажет всю необходимую поддержку для восстановления панорамы.
Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств удара беспилотника по зданию музея-панорамы. В надзорном ведомстве сообщили, что также контролируют ход работ по ликвидации последствий атаки и восстановлению объекта культурного наследия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на музей в Севастополе варварским актом киевского режима против гражданского объекта.
5 июня части подлинного полотна «Штурм 6 июня 1855 г.» – «Атака» и «Левее Юферова» – были доставлены в Севастополь. Эти фрагменты, спасенные в годы обороны Севастополя 1941–1942 гг., долгое время хранились в фондах. После реставрации в Москве они вернулись на историческую родину. Предполагалось, что их впервые представят в Севастополе в отреставрированном виде 11 июня.
Представитель музея обороны Севастополя сказал ТАСС, что уцелевшие в пожаре фрагменты панорамы Рубо «Штурм 6 июня 1855 г.» будут выставляться с 11 июня в течение практически полугода на выставке к 170-летию художника. В музее уточнили, что фрагменты оригинальной панорамы не находились в ее здании в момент пожара.
О памятнике обороне Севастополя
Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя представляет собой наиболее крупное музейное объединение города, документально освещающее его историю с момента основания в 1783 г. до настоящего времени. Учреждение было образовано в 1960 г. в результате слияния двух ключевых экспозиций, посвященных обороне города в Крымскую войну и его освобождению в ходе Великой Отечественной войны.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», созданная художником-баталистом Францем Рубо, была впервые открыта для публики 14 мая 1905 г. В период Великой Отечественной войны здание панорамы было разрушено, а фонды практически полностью утрачены, однако около двух третей живописного полотна удалось спасти. Впоследствии силами советских художников панорама была воссоздана и открыта заново. Изначально круговое полотно Рубо (длиной 115 м и высотой 14 м) экспонировалось в специально построенном здании по проекту архитектора В. А. Фельдмана, а для создания точных топографических видов местности художник использовал фотоснимки, сделанные с воздушного шара.
30 сентября 2015 г. в ведение музея было передано здание кинотеатра «Украина», построенное в 1955 г. Распоряжениями правительства РФ здание кинотеатра «Украина» было отнесено к объектам культурного наследия федерального значения. Указом Президента РФ от 7 декабря 2015 г. музей-заповедник получил статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.