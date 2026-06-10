Панорама «Оборона Севастополя» почти полностью уничтожена из-за удара ВСУ
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» получила критические повреждения в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы, которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС России и спасательной службы Севастополя. К ликвидации последствий привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…», – написал Развожаев.
Глава региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. После артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 г. удалось спасти значительную часть полотна, а в послевоенные годы произведение было восстановлено.
Развожаев подчеркнул, что власти намерены восстановить музейный комплекс и саму панораму после завершения ликвидации последствий атаки.
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – один из самых посещаемых объектов музея-заповедника обороны и освобождения Севастополя. Она посвящена событиям Крымской войны и героической обороне города от войск военного союза, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство Сардиния (Италия). Основой сюжета стало отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 г.
Решение о создании панорамы было принято после празднования 50-летия обороны Севастополя. Заказ на работу в 1901 г. получил художник Рубо – основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Для подготовки картины он неоднократно приезжал в Севастополь, изучал места боев и встречался с участниками тех событий.
Панорама была открыта 14 (27) мая 1905 г. в специально построенном здании на Историческом бульваре. Во время обороны Севастополя в 1941–1942 гг. музей продолжал работу, однако 25 июня 1942 г. здание загорелось после авианалета и артиллерийского обстрела. 86 фрагментов полотна удалось спасти, разрезав его на части и вынеся из огня. К 100-летию «Обороны Севастополя 1854–1855 гг.» произведение было восстановлено на основе сохранившихся фрагментов. Панорама вновь открылась для посетителей 16 октября 1954 г. С тех пор панораму посетили более 40 млн человек.