Панорама «Оборона Севастополя» почти полностью уничтожена из-за удара ВСУ

Панорама была открыта 14 (27) мая 1905 г. в специально построенном здании на Историческом бульваре. Во время обороны Севастополя в 1941–1942 гг. музей продолжал работу, однако 25 июня 1942 г. здание загорелось после авианалета и артиллерийского обстрела. 86 фрагментов полотна удалось спасти, разрезав его на части и вынеся из огня. К 100-летию «Обороны Севастополя 1854–1855 гг.» произведение было восстановлено на основе сохранившихся фрагментов. Панорама вновь открылась для посетителей 16 октября 1954 г. С тех пор панораму посетили более 40 млн человек.