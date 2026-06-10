Силы ПВО сбили 326 украинских беспилотников над регионами России

С полуночи 10 июня силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные попытались ударить ракетами по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, а восемь округов региона полностью обесточены. Кроме того, крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» загорелась после атаки украинского беспилотника, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, отмечал губернатор Юрий Слюсарь.