Силы ПВО сбили 326 украинских беспилотников над регионами России
С вечера 9 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 20 российскими регионами и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск 10 июня, говорится в сообщении Минобороны России.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Ульяновская («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Сочи, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Перми («Большое Савино»), Сочи. С вечера 9 июня столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
С полуночи 10 июня силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные попытались ударить ракетами по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, а восемь округов региона полностью обесточены. Кроме того, крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» загорелась после атаки украинского беспилотника, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, отмечал губернатор Юрий Слюсарь.