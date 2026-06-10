Прокуратура взяла на контроль атаку БПЛА на музей-панораму в Севастополе
Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств удара беспилотника по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщили в региональном ведомстве.
В надзорном ведомстве сообщили, что также контролируют ход работ по ликвидации последствий атаки и восстановлению объекта культурного наследия.
Об атаке БПЛА на панораму, в результате которой здание получило критические повреждения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС России и спасательной службы Севастополя. К ликвидации последствий привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Глава региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны после артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 г. Развожаев подчеркнул, что власти намерены восстановить музейный комплекс и саму панораму после завершения ликвидации последствий атаки.
Дежурные силы ПВО с 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск 10 июня ликвидировали 326 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 20 российскими регионами и Черным морем.