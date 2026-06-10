Прокуратура взяла на контроль атаку БПЛА на музей-панораму в Севастополе

Об атаке БПЛА на панораму, в результате которой здание получило критические повреждения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС России и спасательной службы Севастополя. К ликвидации последствий привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.