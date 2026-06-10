Что известно о ночной массированной атаке беспилотников на регионы России

Из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, отмечал губернатор Юрий Слюсарь. Были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Сейчас люди уже вернулись в свои дома, пострадавших нет. Атаке БПЛА также подверглись Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы региона.