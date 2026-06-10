Что известно о ночной массированной атаке беспилотников на регионы России

Что известно о ночной массированной атаке беспилотников на регионы РоссииСилы ПВО уничтожили 326 воздушных целей
С 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск 10 июня дежурные силы ПВО отразили атаку 326 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 20 российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ.
Российские военные ликвидировали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. Более 10 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве, а в Севастополе беспилотник повредил панораму обороны города 1854-1855 гг.
Что известно о ночной беспилотной атаке на регионы РФ к этому часу – в материале «Ведомостей».
Центральный федеральный округ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нейтрализации 12 беспилотников, летевших в направлении столицы, с полуночи 10 июня. О последних четырех сбитых воздушных целях глава города проинформировал в 06:47 мск.
Более 40 беспилотников было уничтожено за ночь над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области. В одном из районов обломки БПЛА повредили оборудование связи, сообщил губернатор Александр Гусев. Предварительно, пострадавших нет.
Южный федеральный округ
Крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» загорелась после атаки украинского беспилотника, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, объект культурного наследия, один из главных символов Города-Героя практически уничтожен.
Из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, отмечал губернатор Юрий Слюсарь. Были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Сейчас люди уже вернулись в свои дома, пострадавших нет. Атаке БПЛА также подверглись Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы региона.
Уральский федеральный округ
Ранним утром полпред президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Артем Жога сообщил, что на территории всех уральских регионов объявлен режим ракетной опасности. Тревога уже отменена.
О ракетной опасности на Ямале и в соседних регионах также предостерегло правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сибирский федеральный округ
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о беспилотной опасности в регионе. Она уже отменена. Такой режим в регионе был объявлен впервые.
Приволжский федеральный округ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом было сбито несколько десятков БПЛА. Три человека ранены, есть повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы.
Ракетной атаке подверглись Чебоксары, сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев. Пострадали три человека, двое из них находятся в среднетяжелом состоянии, еще один было легко ранен. В школе №57 Чебоксар организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.
Новые регионы
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные попытались ударить ракетами по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто. Кроме того, полностью обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ. Ведутся восстановительные работы.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Ульяновская («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Сочи, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Перми («Большое Савино»), Сочи, Геленджика. С вечера 9 июня столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.