Жога: ракетную опасность объявили во всех уральских регионах

С полуночи 10 июня силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что ранним утром украинские военные попытались ударить ракетами по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, а восемь округов региона полностью обесточены.