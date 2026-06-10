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Жога: ракетную опасность объявили во всех уральских регионах

Ведомости

Режим ракетной опасности был объявлен на территории всех регионов Уральского федерального округа (УФО). Об этом сообщил полпред президента России в УФО Артем Жога.

По его словам, оперативные службы «делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале».

С полуночи 10 июня силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что ранним утром украинские военные попытались ударить ракетами по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, а восемь округов региона полностью обесточены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 10 июня сообщил, что украинский беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», загорелась крыша. В ночь на 10 июня также из-за падения обломков беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

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