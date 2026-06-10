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Собянин сообщил о ликвидации еще четырех летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Силы ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общее число БПЛА, сбитых с полуночи 10 июня, достигло 12. О нейтрализации последних четырех устройств глава города сообщил в 06:47 мск. На месте падения обломков работают экстренные службы.

С вечера 9 июня столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. На протяжении всего предыдущего дня украинские военные пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Собянин сообщил о 23 сбитых БПЛА за 9 июня.

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