Минтруд предложил повысить страховые выплаты самозанятым до 53 000 рублей
Минтруд России предложил с 1 января 2027 г. увеличить максимальные страховые суммы для самозанятых, участвующих в программе добровольного социального страхования на случай болезни. Они составят 53 000 и 37 000 руб. за полный месяц нетрудоспособности. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в России в 2026 г. Чтобы получать пособия по временной нетрудоспособности, участникам необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать один из двух вариантов страхового покрытия – 50 000 или 35 000 руб. в месяц. Самозанятые, уже присоединившиеся к программе, смогут самостоятельно решить, по каким страховым суммам, действующим в 2026 г. или новым, уплачивать взносы.
Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного покрытия. В 2026 г. взнос при страховой сумме 50 000 руб. составляет 1920 руб., при сумме 35 000 руб. – 1344 руб. Согласно предложению ведомства, в 2027 г. при покрытии 53 000 руб. ежемесячный взнос вырастет до 2035,20 руб., а при сумме 37 000 руб. – до 1420,80 руб.
6 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2027 г. Участники ПДС смогут получать выплаты при потере кормильца и заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения, а также рассчитывать на господдержку до 36 000 руб. в год в течение 10 лет и налоговые вычеты до 400 000 руб. ежегодно. Средства можно будет передавать по наследству. Личные взносы и накопленный доход будут гарантированы в пределах 2,8 млн руб., а переведенные пенсионные накопления и средства софинансирования – в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.