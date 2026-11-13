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Костин заявил, что Хуанга в Nvidia «схарчили ни за что»

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Отставку бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его внебрачных связей прокомментировал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. В разговоре с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной на конференции ЦБ «Фокус на клиента» он пошутил, что бизнесмена «схарчили ни за что».

«Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала», – заявил Костин (видео его выступления опубликовано на «Бизнес ФМ»).

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Уходу Хуанга предшествовал скандал вокруг его измен. 8 ноября он признался в супружеской измене и извинился перед семьей. Совет директоров Nvidia начал независимое расследование после сообщений о предполагаемых связях бизнесмена с Элис Хуанг, которую американские власти подозревали в сотрудничестве с разведкой Китая.

12 ноября Reuters сообщило со ссылкой на источники, что у Хуанга были отношения еще с одной сотрудницей Nvidia. Ее имя агентство не раскрыло.

13 ноября CNN написал, что американские спецслужбы не пришли к единому выводу о возможной работе Элис Хуанг на разведку КНР. Представители ЦРУ не убеждены, что имеющиеся сведения доказывают сознательную передачу информации китайским властям.

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