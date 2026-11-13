Костин заявил, что Хуанга в Nvidia «схарчили ни за что»

«Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала», – заявил Костин (видео его выступления опубликовано на «Бизнес ФМ»).