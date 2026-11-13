Литва планирует вложить более 55 млн евро в полигон для военных США

5 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной американской военной базы в Литве. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение военных баз США в республике приведет к усилению напряженности в регионе и не будет способствовать стабильности в Европе.