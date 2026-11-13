Литва планирует вложить более 55 млн евро в полигон для военных США
Власти Литвы планируют дополнительно инвестировать более 55 млн евро в развитие военной инфраструктуры на полигоне в Пабраде для размещения и подготовки американских военнослужащих до 2030 г. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны Литвы.
По данным ведомства, в страну прибывают два батальона 1-й дивизии сухопутных войск США – тяжелый и инженерный. Более 35 млн евро направят на развитие учебной инфраструктуры полигона, включая расширение стрельбищ и зон маневрирования, а также создание условий для применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
Еще более 20 млн евро планируется выделить до 2029 г. в рамках программы поддержки принимающей страны.
«Военное присутствие США в Литве является важным знаком приверженности коллективной обороне», – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. По его словам, ранее принятое решение полностью покрывать расходы на пребывание американских военных демонстрирует обязательства страны перед НАТО.
В минобороны уточнили, что на полигоне уже построены казармы, многофункциональный центр, мастерские для обслуживания военной техники и вертолетные площадки. Американские подразделения размещаются в Литве на ротационной основе с 2019 г.
11 мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о готовности страны принять дополнительные американские войска на фоне планов Вашингтона сократить военное присутствие в Германии. По его словам, Литва располагает современной инфраструктурой для размещения военнослужащих США.
5 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной американской военной базы в Литве. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение военных баз США в республике приведет к усилению напряженности в регионе и не будет способствовать стабильности в Европе.