Кремлю неизвестно, будет ли Макрон представлять Европу на переговорах

12 ноября Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах по Украине. «Я всегда готов заниматься этими вопросами», – ответил французский лидер на вопрос журналистов. При этом он отметил, что европейским странам необходимо сначала определить свою позицию по урегулированию конфликта.