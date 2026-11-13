Кремлю неизвестно, будет ли Макрон представлять Европу на переговорах
В Кремле нет информации о том, что президент Франции Эммануэль Макрон будет представлять европейские страны на многосторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
«Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час проходит информация, где называются совершенно разные кандидатуры. Поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить», – сказал представитель Кремля.
12 ноября Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах по Украине. «Я всегда готов заниматься этими вопросами», – ответил французский лидер на вопрос журналистов. При этом он отметил, что европейским странам необходимо сначала определить свою позицию по урегулированию конфликта.
13 ноября Джаред Кушнер сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по Украине. По его словам, стороны согласились расширить следующий раунд консультаций за счет участия европейских представителей.
11 ноября Песков не исключил, что переговоры России с европейскими странами могут состояться на определенном этапе. Однако, по его словам, на тот момент в Кремле не видели перспектив для такого диалога.