Апробация единых учебников по русскому языку и литературе начнется в январе

15 октября советник президента, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская сообщила, что учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 г. Она также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию. По ее словам, они обеспечат детям «бесшовный, безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс».