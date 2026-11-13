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Апробация единых учебников по русскому языку и литературе начнется в январе

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Минпросвещения планирует с 1 января 2027 г. начать апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Их внедрение в школах намечено на 1 сентября того же года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык – язык дружбы и братства», передает «РИА Новости».

По его словам, окончательное решение о введении учебников примут по результатам апробации. Она позволит оценить материалы до их полноценного использования в образовательном процессе.

15 октября советник президента, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская сообщила, что учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 г. Она также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию. По ее словам, они обеспечат детям «бесшовный, безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс».

В июне учебники для 10–11-х классов и среднего профессионального образования передали на экспертизу в Минпросвещения. Тогда же Ямпольская анонсировала возвращение в школы учебных словарей с 2027 г.

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