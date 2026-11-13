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Импорт автомобилей старше 30 лет в Россию превысил прошлогодний показатель

Ксения Наумчик

В Россию за январь – октябрь 2026 г. ввезли 71 легковой автомобиль старше 30 лет. Это больше, чем за весь 2025 г., когда импорт составил 62 машины. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, рекордным за последние годы стал 2023 г., когда в страну поставили 119 автомобилей такого возраста.

Чаще всего в 2026 г. ввозили машины Mercedes-Benz – 24 единицы и BMW – 16. Также в списке оказались Toyota (пять автомобилей), Honda (четыре), Porsche и Volkswagen (по три). Среди других марок эксперт упомянул ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965. Самой востребованной моделью стал Mercedes-Benz E-класса – в Россию ввезли 10 таких автомобилей. BMW 3-й серии и Mercedes-Benz S-класса заняли следующие позиции с результатом по восемь машин.

Целиков также обратил внимание на готовящиеся Минпромторгом изменения в механизм уплаты утилизационного сбора. В частности, ведомство рассматривает корректировку порядка освобождения от него автомобилей старше 30 лет. Если поправки примут, для получения льготы потребуется подтвердить, что машина имеет статус культурной ценности.

Среди наиболее примечательных ввезенных автомобилей эксперт выделил Alfa Romeo Spider возрастом более 40 лет.

5 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в октябре в России было продано 132 894 легковых автомобиля, что на 20% меньше, чем в октябре 2025 г. Тем не менее в октябре было продано наибольшее количество легковых машин по сравнению с любым другим месяцем 2026 г. Продажи Lada сократились на 11% до 29 696 авто, Haval – на 35% до 16 868 единиц. Продажи Tenet (ex-Chery) выросли на низкой базе – реализация стартовала в конце лета прошлого года – в 1,7 раза до 15 285 шт., Geely – снизились на 45% до 7890 авто.

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