Импорт автомобилей старше 30 лет в Россию превысил прошлогодний показатель

5 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в октябре в России было продано 132 894 легковых автомобиля, что на 20% меньше, чем в октябре 2025 г. Тем не менее в октябре было продано наибольшее количество легковых машин по сравнению с любым другим месяцем 2026 г. Продажи Lada сократились на 11% до 29 696 авто, Haval – на 35% до 16 868 единиц. Продажи Tenet (ex-Chery) выросли на низкой базе – реализация стартовала в конце лета прошлого года – в 1,7 раза до 15 285 шт., Geely – снизились на 45% до 7890 авто.